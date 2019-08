Pride-Umfrage: 80 Prozent daten auch Bisexuelle

Eine stolze Zahl. Wenn man bedenkt, dass Bisexualität sowohl aus heterosexueller, als auch aus homosexueller Richtung gerne negiert oder offen angefeindet wird. Die Dating-App Tinder fragte ihre deutschsprachigen User, über 23.000 antworteten.

Grafik: Tinder Die Umfrage-Starkarte

Zum 50-jährigen Stonewall-Jubiläum hat die führende Dating-App Tinder ihre Nutzer in Deutschland in einer großen Umfrage zu queeren Themen befragt. Schwerpunkt war das Wissen über die CSDs und die Verfolgungsgeschichte Homosexueller und die eigene Orientierung. Von den Teilnehmern haben sich run 70 Prozent nicht als queer bezeichnet, was die Ergebnisse um so spannender macht:

80% aller Befragten (in Berlin 85%, in Hamburg 83%) würden zum Date geben, wenn das Tinder Match bisexuell ist

Nur 63% der Hamburger kannten das Hamburger CSD Motto (66% in Berlin)

Während in Berlin schon 60% einen CSD besucht haben, sind es in Hamburg 45% und im Rest von Deutschland nur 34%

Zur Geschichte der CSDs dachten dagegen rund 40%, dieser sei im Gedenken an Christopher Street veranstaltet, allerdings wussten

veranstaltet, allerdings wussten rund 80%, dass bis 1969 in Deutschland schon ein Kuss zwischen Männern ausreichen konnte, ein Strafverfahren nach sich zu ziehen.

Flankiert wurde die Umfrage mit einer von unserer Redaktion erstellten Landingpage, die es den interessierten Tinder-Usern erlaubte, kurzweilige Fakten über die Geschichte des queeren Datings in Deutschland zu erlesen.