War Christopher Street wirklich der Erfinder des CSD und wurde man echt wegen öffentlicher Knuteschrei in den Knast gesteckt? Die Antworten zur Umfrage findest du kompakt zusammengefasst hier!

Der CSD heißt eigentlich Christopher Street Day. Wonach wurde er benannt?

Die Christopher Street gibt es wirklich und zwar in New York. Hier begann vor 50 Jahren die Geschichte der CSDs.

Foto: Rosa Geschichte. Schwul-lesbisches Archiv Münster / Repro: Stadt Münster. CSD Münster Ein Foto vom 1. CSD in Münster 1972

Der erste CSD in Deutschland war in?

Nach Deutschland kam der CSD bereits 1972 und fand in Münster statt. In Berlin wird seit 1979 demonstriert.

Bis wann konnte gleichgeschlechtliches Küssen zu einem Strafverfahren führen?

Heute kaum vorstellbar. Aber bis 1969 galt in der Bundesrepublik der sogenannte 175er, also der Paragraf 175 im Strafgesetzbuch in der durch die Nazis verschärften Version, nach der schon das „bloße Anschauen des geliebten Objekts“ oder das „bloße Berühren“ dafür ausreichen konnte, bestraft zu werden. Auch das „Streicheln, Umarmen, Küssen u. dgl.“ wurde mit Gefängnis bedroht oder konnte zumindest ein Strafverfahren nach sich ziehen, dass für die Betroffenen Jobverlust und gesellschaftliche Ächtung mit sich brachte.

Bis in die 80er hatten Bars für Lesben und Schwule…

„Keine Fenster“ wäre die korrekte Antwort. In Hamburg machte in den 1980er-Jahren das Café Gnosa seine Türen für Lesben und Schwule auf. 1990 folgte der Hafen als erste Gay-Bar in Berlin mit einsehbaren Fenstern. Man traute sich öffentlich zu werden und sich öffentlich zu daten. Bis dahin galt ansonsten strickt: Einlass nur mit Türklingel.

Wie viele CSDs gibt es in Deutschland?

Fast 60 CSDs gibt es heute bereits in Deutschland, weltweit sind es knapp 500 Prides, wie die CSDs außerhalb des deutschsprachigen Raumes genannt werden. HIER kannst du alle Termine praktisch aufgelistet finden.

× Erweitern Foto: Christian Knuth Ehe für alle Die Feierlichkeiten am 30. Juni 2017 im Deutschen Bundestag mit großer Regenbogentorte.

Wo dürfen seit 2017 gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten?

Am 30. Juni 2017 beschloss der Deutsche Bundestag, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Am 1. Oktober 2017 trat das Gesetz in Kraft und erste schwule und lesbische Paare heirateten auf dem Standesamt.

“Grundsätzlich gleich” heißt das diesjährige CSD-Motto in ...

Am 11. Mai stellte Hamburg Pride seine diesjährige Kampagne zum CSD vor. Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes wird die Forderung in den Mittelpunkt gestellt, das Diskriminierungsverbot in Artikel 3, Abs. 3 um die Merkmale sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu ergänzen.

Berliner CSD-Motto “Mach dein Schwulsein öffentlich” ist von

1979 wäre richtig. In diesem Jahr fand der erste CSD im damaligen Westteil der geteilten Stadt Berlin statt und Lesben, Schwule und Punks zogen mit diesem Motto über den Ku’damm.