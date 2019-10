Singen für die LGBTI*-Community in Kiew

Zugunsten des neuen LGBTI*-Zentrums für die Community in Kiew geben die Philhomoniker, Münchens schwuler Chor und der Chor Isartonics ein großes Benefizkonzert in der Kultur-Etage in Riem.

Um die LGBTIQ*-Community in Münchens Partnerstadt zu stärken, baut die NGO „Gay Alliance Ukraine“ in Kiew derzeit ein neues Queer Home auf. Dieses soll ein Community-Zentrum werden, wie es LeTRa oder Sub in München sind, und ehrenamtliche Selbsthilfe- und Freizeitangebote sowie Beratung, Kulturelles und ein Café bieten. Für Miete und Betrieb des Zentrums wird Geld gesammelt.

Mit ihrem Benefizkonzert möchten die Philhomoniker und Isartonics nicht nur die Aktion unterstützen, sondern auch auf die Situation von Lesben, Schwulen, Bi, Trans* und Inter* in der Ukraine aufmerksam machen, die stark zutage tretender Homo- und Trans*-Phobie ausgesetzt sind. Karten kosten 12 Euro (erm. 8 Euro) und sind im Sub oder an der Abendkasse erhältlich. Gutes tun klang noch nie so schön in den Ohren – und im Herzen nach!

10.11., Benefizkonzert, Kultur-Etage Messestadt Riem, Erika-Cremer-Str. 8, München, Einlass: 17.40 Uhr, Showtime: 18 Uhr, www.philhomoniker.de, www.munichkyivqueer.org