Im Juli präsentiert die Xtreme! ein DJ Line-Up der Extraklasse. Für eine volle Tanzfläche bis in die Morgenstunden sorgen in diesem Jahr: Nicolas Nucci (FR, SORRY SHOES REC.) Paris’Topher & Trippy Gonzales (FR| SEX BEAT PAR, INVASION AMS), Mike J. (DE, Green komm CGN, Bear-Necessity AMS).Zwei riesige Playareas (In + Outdoor) können erkundet werden und auf der Tanzfläche der Haupthalle geht‘ s traditionell ebenso heiß her. Dabei herrscht eine men only Einlassregelung die verbunden ist mit einem strikten Dresscode (Leather/Ruber/Skin/Army/Uniform/Sportswear&Sneaker). Aber auch jeder andere Fetisch ist gerne gesehen, auch wenn dieser nicht explizit aufgeführt ist. Nur Straßenkleidung wird nicht akzeptiert.

Wer nach der Xtreme noch nicht genug hat, dem empfehlen wir die XTND! Zum fünften Mal öffnet die Station2B die Tore für diese besondere Party. XTND, die offizielle Afterhour der Xtreme! Auch in diesem Jahr ist Partner Badehaus Babylon wieder für alle durchgehend geöffnet die nach der Xtreme! in dem wunderschönen Ambiente des Babylon chillen und relaxen oder die großzügige Cruising Area erkunden wollen. Wer sparen will kauft sich das Ticket online. Hier sind auch viele Kombinationstickets für Xtreme, XTND und Badehaus erhältlich.

www.xtreme-cgn.de