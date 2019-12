Szene-News aus Köln

Bliss.bar

Die Friesenstraße ist um eine coole Bar reicher. Payman Neziri hat mit ihren Erfahrungen und guten Geschmack ein modernes Mikro-Clubbing Konzept mit 80s Retro-Bar kreiert. An der Bar mit vielen kleinen Fernsehern werden leckere Drinks gemixt, während im Basement auf dem Dancefloor gefeiert wird. Jeden 2. und 4. Samstag gibt's Elektro/Techno und 1. und 3. Samstag old school Hip-Hop-Party, freitags wechselndes Programm mit Fremdveranstaltern.

Bliss.bar, Friesenstraße 43

× Erweitern Bliss

LOUIS The Breakfast Club Cologne

Anfang November eröffnete das hippe Restaurant an der Zülpicher Straße mit großer Terrasse, welches rund um die Uhr Frühstück anbietet. Erstklassige Qualität und große Auswahl wird Sascha Bayer mit seiner Erfahrung und großem Erfolg aus seinem vor fünf Jahren eröffneten Saint Louis in Deutz mitbringen. Ob süße Versuchungen (Pancakes) oder vegane und gesunde Speisen – alle sorgen für einen guten Start in den Tag.

LOUIS The Breakfast Club Cologne, Meister-Gerhard-Straße 30

× Erweitern LOUIS Cologne

Queen of Drags @ Exile

Nach jahrelangem Warten hat es ProSieben endlich geschafft, eine Adaption von RuPaul's Drag Race ins deutsche Fernsehen zu bringen. 10 Drags kämpfen um den Titel, den Model-Model Heidi Klum mit Unterstützung von Conchita Wurst und Bill Kaulitz vergeben werden. Aus Köln gibt es eine Teilnehmerin, die es in die Top 10 geschafft hat, aber Catherine Leclery wird es hoffentlich weit bringen. Im Exile gibt es extra donnerstags ein Public Viewing, bei dem sie von den local Queens angefeuert wird. Ansonsten trifft man sie im Oscar.

Public Viewing „Queen of Drags“ @ Exile, Schaafenstraße 61a

Miss Vanessa Vanjie Matteo in Köln!

Klub Kids & Freak Party Cologne bringen die legendäre Miss Vanjie aus RuPaul's Drag Race Staffel 10 + 11 nach Köln. Die Fans können es kaum erwarten, die amerikanische Drag live zu sehen. Nach dem Meet & Greet wird sie die Bühne mit ihrer einmaligen Show mit Unterstützung der Klub Kids Dancers und local Queens rocken. Tickets ab 20 Euro.

'AN EVENING WITH VANESSA VANJIE' @ Reineke Fuchs

Foto: Lovesucks Entertainment Nina Queer Brigitte Skrothum Weihnachten

HEAVENUE Cologne

Auch in 2019 geht es zwischen Rudolfplatz und Schaafenstraße wieder himmlisch zu. Für Unterhaltung sorgt ein ausgefeiltes Bühnenprogramm mit zum Beispiel Nina Queer und die zahlreichen Stände bieten jede Menge Leckereien und Geschenkideen. Die schmackhaften Heißgetränke (mit und ohne Alkohol) wärmen die Besucher auf, neben dem klassischen Glühwein werden exotische Hot Cocktails angeboten.

Bis 23. Dezember, zwischen Rudolfplatz und Schaafenstraße, Mo – Do von 16 – 22 Uhr und Fr/Sa/So von 14 – 22 Uhr