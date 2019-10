Szene-Ticker

Seit 3. September hat der Altstadt-Kiez Zuwachs bekommen: Lola Lametta, Kölns Grand Dame der Drag-Szene, eröffnete im ehemaligen Punto „Zur Kaiserin“. Das gemütlich eingerichtete Lokal bietet viele Erfrischungen für Jung und Alt, lecker Weine und sogar spanisches Bier. Die freundlichen Barkeeper sorgen für eine angenehme Atmosphäre, außer montags, da macht die Kaiserin Pause.

× Erweitern Zur Kaiserin bsh

Mit LOUIS eröffnet Mitte Oktober ein Frühstückskonzept am Südbahnhof, das rund um die Uhr Frühstück anbietet. Erstklassige Qualität und große Auswahl wird Sascha Bayer mit seiner Erfahrung und großem Erfolg aus seinem vor fünf Jahren eröffneten Saint Louis in Deutz mitbringen. Ob süße Versuchungen (Pancakes) sowie vegane und gesunde Speisen sorgen für einen guten Start in den Tag.

Die Gayoween ist das jährliche Mottokultevent, das durch seinen besonderen Flair Schwule, Lesben, Trans und Heteros aus Köln und der ganzen Welt anzieht, um im Eventlocation Wall 7 auf zwei Areas + Außenarea im passenden Ambiente den grusligsten Tag des Jahres zu feiern. Außergewöhnliche Walking Acts und passende Visuals gibt es noch als Extra dazu. Shuttlebusse fahren ab Schaafenstraße die ganze Nacht.

× Erweitern Gayoween

Im Bootshaus geht’s am 30. November heiß her - Kölns Premium Party SEXY hat den Berliner HustlaBall zum zweiten Mal inklusive Darsteller aus der Erwachsenen-Lichtspiel-Branche eingeladen. Die Bilder vom letzten Jahr sprechen für sich… Shuttle Busse fahren wie immer die ganze Nacht ab Schaafenstraße. Am 1.12. gehts dann morgens gleich weiter auf der legendären Greenkomm After Hour im Nachtflug (Hohenzollernring 89) und wer dann noch genug Energie hat, gibt am Abend auf der Naughtycontrol gegenüber im Diamonds nochmal richtig Gas.