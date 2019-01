Szene-Ticker Februar / März 2019

× Erweitern Transe mit grünen Haaren und noch so ein Typ

Bäumchen wechsel dich an der Pipinstraße: Das Gentle Bears ist ins bisherige Jails an den Mühlenbach 53 gezogen. Im ehemaligen Gentle Bears (gegenüber vom Barcelon) hat nach kurzer Renovierung das Punto CGN eröffnet. Öffnungszeiten sind am Wochenende und vor Feiertagen, neben Popmusik aus den 80/90ern gibt es auch regelmäßig Gin-Tastings.

Das Clip in der Stephanstraße musste leider seine Pforten wieder schließen und hinterlässt in der Altstadt eine Lücke. Karaoke Liebhaber finden jeden Mittwoch im Iron (Schaafenstraße 45) oder Freitags und Samstags in Macky’s Asia Lounge in der Richard-Wagner-Straße 25 ein neues zu Hause.

Am 17.12.19 verstarb plötzlich der bekannte Kölner Autor Jan Stressenreuter. Viele kannten ihn, alle sind geschockt und betroffen. Er veröffentlichte 12 Romane im Quer Verlag, sein letzter Roman erscheint posthum im März mit dem Titel „Weil wir hier sind“.

Ab sofort jeden Donnerstag gibt es die „Open Mic Night“ im Exile in der Schaafenstraße 61a. David, Jan und Patrick lassen die Perücken zu Hause und laden jeden der sich traut ein, mit ihnen on Stage zu performen. Jede Woche steht unter einem anderen Stern.

Die zwei bekanntesten Veranstalter Kölns haben sich wieder zusammengetan und das „Carnival Festival Cologne 2019“ von 1.3.-4.3.19 auf die Beine gestellt. Samstag gibt es die SEXY Party im Bootshaus, am Sonntag erst die Greenkomm Afterhour und danach die Naughtycontrol im Diamonds, am Montag zu guter Letzt Moussa’s Teadance im Zimmermann’s.

Geflüchtete haben meist nicht die finanziellen Mittel, um immer am schwulen Leben teilzuhaben. Deswegen zahlen sie ab sofort Montags in der Phoenix Köln (Richard-Wagner-Straße 12) unter dem Motto „Refugees welcome“ keinen Eintritt (10€ Mindestverzehr).