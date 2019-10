STI Diagnosen auf neuem Höchststand

STI

Im Beratungs- und Testprojekt CHECKPOINT der Aidshilfe Köln sind in der ersten Jahreshälfte so viele sexuell übertragbare Infektionen (STI) festgestellt worden wie noch in keinem Jahr des Bestehens zuvor. Bereits seit elf Jahren bietet die Aidshilfe Köln die Möglichkeit, sich in den Abendstunden anonym und ohne Termin zu HIV und anderen STI beraten und testen zu lassen. Die Nachfrage nach Tests und Beratungen bleibt dabei in den letzten Jahren auf konstant hohem Niveau. Rund 4.500 Menschen nutzen jährlich das Angebot und lassen durchschnittlich mindestens zwei Tests auf STI durchführen.

Die Tests auf HIV haben allerdings nur einen Anteil von 38% am Gesamtaufkommen aller durchgeführten Tests. Der größere Teil der Tests entfällt mittlerweile auf andere Erreger wie beispielsweise Chlamydien, Gonokokken, Syphilis oder Hepatitis C. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 144 STI diagnostiziert. Hält diese Entwicklung so wie in den Vorjahren an, erwartet der Checkpoint deutlich mehr als 300 positive Diagnosen bis zum Jahresende. Bereits jetzt ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen im Vergleich zum vorigen Halbjahr um 65% gestiegen.