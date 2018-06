Spaß in der Metropol-Sauna

× Erweitern Foto: Dietrich Dettmann / Fresh Magazin Metropol Sauna

Zentral am Essener Hauptbahnhof gelegen und mit vielen Gratisparkplätzen versehen, verspricht die Metropol-Sauna mit vielen Events auf drei Etagen jeden Tag ein neues Vergnügen: Eine lange Reihe von Highlights machen jeden Besuch zu etwas Besonderem und halten für alle Geschmäcker ein tolles Erlebnis bereit. Schon beim Hereinkommen fällt die moderne, geschmackvolle und offene Raumgestaltung auf. Die lange Bar lädt zum Verweilen und Plauschen mit Freunden ein. Im Barbereich ist genügend Platz, um sich allein oder mit mehreren auf bequemen Couchen zusammenzusetzen und bei Drinks und leckeren Speisen zu stärken.

Ein ganz besonderes Vergnügen bereitet der große Garten, in dem man sich ausgiebig entspannen kann. Natürlich verfügt die Metropol Sauna neben den riesigen Cruisingflächen über ein modernes Dampfbad und zwei Trockensaunen sowie einen Whirlpool, Fitnessraum und Solarium.

Wer sich auf ein gemischtes Saunavergnügen freut: Am 1. und 3. Montag findet in der Metropol-Sauna die ebenfalls stark besuchte Bi Open-Party statt. Die unbedingt erforderliche Anmeldung zum Einlass erhält man im GayRomeoClub „Metropol-Sauna“.

Für ultimativen Saunaspaß ist die Metropol-Sauna am Wochenende 24 Stunden geöffnet – und mit der neuen App im Google Play Store lassen sich Stempel für Gratiseintritte sammeln. Check it out! *mp

Metropol-Sauna, Maxstr. 62, Essen, 0201 76504804, www.metropol.sauna.com