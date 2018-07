Politur-Bühne auf dem Alter Markt

× Erweitern Foto: Sunstroem-Effect Jordan Hanson

In diesem Jahr kommt die traditionelle Politur erstmals als gebaute Großbühne auf den Alter Markt. Nicht umsonst heißt die Bühne auf dem Alter „Politur-Bühne“ (Politik und Kultur). Von Freitag bis Sonntag gibt es mehrere Bühnenblöcke, die sich politischen Themen widmen.

Trans Pride Cologne – Fr | 18:30 Uhr

Die Organisatoren des ersten Trans Pride Cologne im September bringen am Abend eine bunte Mischung auf die Bühne: aktuelle trans-Themen, Comedy, Performance und kritische Diskussionen zur Sichtbarkeit von trans-Menschen auf am CSD.

Enough is Enough – Sa | 15:45 Uhr

Thematisiert werden das Coming-out damals und heute, auch auf dem Land und in Kleinstädten sowie Rechtspopulismus und Auswirkungen auf die LGBTIQ-Community.

Außerdem werden zahlreiche Künstler erwartet:

Fr 6. Juli | 18-22 Uhr

Cassy Carrington – Die Kölner Drag-Ikone Cassy Carrington moderiert mit viel Herz, Witz und musikalischer Poesie.

Pink Poms – Seit 1993 puscheln, springen und werfen sich die Mitglieder von Europas erster männlichen Cheerleadergruppe gegenseitig durch die Luft und werden auch in diesem Jahr auf der Bühne mächtig einheizen.

Kery Fay – Pulsierend, mitreißend und hundert Prozent persönlich: Die Wahl-Hamburgerin liefert ihre ganz eigene Interpretation von Electro-Pop ab. Ein mitreißendes Potpourri aus Synthie-Elementen und heißen Beats, die direkt ins Ohr gehen.90‘s Delight – Das Party Revival mit den ultimativen Dance-Hits und Euro-Pop-Klassikern aus den legendären 90ern.

2TheUniverse – Der Party-Höhepunkt am Freitag: Frontmann Ray Scott beeindruckt mit seiner Performance und unverwechselbaren Stimme

Sa 7. Juli | 15-23 Uhr

Schwerelos – Authentischer Deutsch-Rock-Pop aus dem Herzen Hessens. Fünf Jungs, ihre Liebe zur Musik und zahlreiche Fassetten.

Rosa Funken – Ganz nach dem Motto „feiern, tanzen, singen“: Schon seit über 20 Jahren ist der älteste schwul-lesbische Karnevalsverein Deutschlands auf den Bühnen unterwegs.

Finka – Die Band mit modernem und zeitgemäßem Rock im Gepäck, der durch seine authentische Art berührt und dennoch nichts an Energie vermissen lässt.

Pinski – Sie schreit! Sie singt! Sie verzehrt ihre Gitarre! Mit ihrer besonderen Art bringt Pinski ihre Message mit Herz und Mund in die Köpfe des Publikums.

Toya Delazy – Die in London lebende Unicef-Botschafterin Toya Delazy gilt als absolutes Multitalent. Producerin, Sängerin, Pianistin, Rapperin – die Liste ihrer Talente ist lang. Mit einer Mischung aus Jazz über Electro bis hin zu Hip-Hop begeistert sie ihr Publikum mit immer neuen Sounds.

So 8. Juli | 15-22 Uhr

Jordan Hanson – Das Multipoptalent aus Halle ist zurück in Köln. Zusammen mit seiner Crew präsentiert er eine energiegeladene Show aus Chartstürmern und eigenen Songs.

2xLeben – Das Elektro-Pop-Duo aus Köln, welches sich gesucht und gefunden hat. Mit einer Kombination aus fetten Beats und metaphorischen Lyrics schaffen sie eine perfekte Mischung zum Mitfeiern.

Lila – Girlpower vs. Zerbrechlichkeit: Deutsche Texte treffen auf poppige Melodien und harte Beats, ohne Blabla, immer ehrlich.

Tim Schulz & Band – Der Kölner Ausnahmemusiker begeistert mit einer gekonnten Mischung aus deutschem Pop, Hip-Hop und R’n‘B.

Meine Zeit – Mit Elementen wie einem Cello, einer Ukulele oder Chorgesängen feierten die drei Twens bereits deutschlandweit große Erfolge und heben sich von der restlichen Elektro-Pop-Szene deutlich ab.