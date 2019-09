× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Mikrofon auf Bühne

Egal ob freshe Poetry-Slams, fetzende Livemusik oder nice Comedyeinlagen, die kleine, feine Bühne im anyway ist heute alle geöffnet.

Das Ganze kostet keinen Eintritt, also bleibt mehr Budget für coole Getränke von der Thekencrew. Wer auf der Bühne stehen will, kann sich zur offenen Probe am 8.9. ins anyway kommen.

19.9., OpenStage at anyway: Die Saisoneröffnung, anyway, Kamekestr. 14, Köln, 19 Uhr