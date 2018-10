× Erweitern Test

In enger Zusammenarbeit mit der Aidshilfe NRW hat das Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum ein neues Testangebot zur Prävention sexuell übertragbarer Infektionen entwickelt. test it ermöglicht die Selbstabnahme von Proben zu Hause, die anschließend per Post zur Untersuchung auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten in ein Labor geschickt werden. Die Ergebnisse werden telefonisch übermittelt. Getestet werden kann auf HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken und Mykoplasmen.