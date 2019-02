Motto ColognePride 2019

Motto Colognepride

Im Juni vor 50 Jahren fanden die ersten großen Aufstände in der Christopher Street wegen Schikanen der Behörden statt. Es war der kämpferische Auftakt für eine weltweite Emanzipationsbewegung, die bis heute in vielen Ländern einen unterschiedlichen Verlauf nahm. Heute sind Homosexuelle zwar in einigen Ländern der Welt rechtlich fast gleichgestellt. Doch nicht nur in Ländern mit rigider Unterdrückung, sondern auch bei uns ist Homophobie wieder auf dem Vormarsch.

Die AfD stellte im Bundestag den Antrag, die „Ehe für Alle“ wieder abzuschaffen, die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigt offen ihre Ablehnung zu gleichgeschlechtlichen Ehen. Homophobe Gewalt hat in den letzten Jahren um 30 % zugenommen. Daher ist das Motto VIELE. GEMEINSAM. STARK! ein Appell gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.