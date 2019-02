Monkey Bar - Der neue Szenetreff in Köln

× 1 von 3 Erweitern Foto: Patricia Parinejad Monkey Bar 1 × 2 von 3 Erweitern Foto: Patricia Parinejad Monkey Bar 2 × 3 von 3 Erweitern Foto: Steve Herud Monkey Bar 3 Prev Next

Das 25hours Hotel The Circle liegt im Klapperhof mitten im Gerling Quartier, einem der größten Baudenkmäler im Herzen von Köln. Höhepunkt des 25hours Hotel The Circle sind das Restaurant NENI und die Monkey Bar. Die im Rundbau liegende Monkey Bar im 8. Stock ist der ideale Treffpunkt für Kommunikation und ungezwungene Kontakte. Am Tresen und im gemütlichen Lounge-Bereich mit Kamin werden gepflegte Drinks zelebriert. Zum Sonnenuntergang ist sie der perfekte Ort für schnelle Afterwork-Drinks, entspannte Sundowner und lange Abende.

Im Erdgeschoss befindet sich das NENI Deli, in dem es mediterrane Speisen, türkische Backwaren und köstliche Kuchen gibt und neben Kaffee-Spezialitäten natürlich auch Kölsch ausgeschenkt wird. Im Restaurant gibt es in der Tradition der orientalischen Vorspeisen zum Einstieg Mezze, etwa einen Humus-Teller mit Tahina, pochierte Eier mit Tomaten-Peperoni-Ragout oder einen Fenchel-Granatapfel-Salat mit gerösteten Nüssen und gebeiztem Lachs. Hausgemachtes Chutney oder eine Portion Zhug, ein scharfes Koriander-Chili-Pesto, lassen sich als Extras lecker kombinieren. Bei den Hauptgängen ist der Jerusalem Teller inzwischen ein Klassiker und das Sabich mit gebackener Aubergine, Humus und Tomatensalsa immer ein Genuss. Die Gerichte sind geprägt von Kräutern wie Koriander, Minze, Rosmarin, Thymian, ebenso wie von orientalischen Gewürzen wie Ingwer und Kreuzkümmel, Safran und Zimt.