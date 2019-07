× Erweitern anyway Köln

Für schwule, lesbische, bisexuelle und trans* (kurz: lsbt*) Jugendliche und junge Erwachsene da zu sein, ist seit 20 Jahren die Aufgabe des anyway in Köln. Mit seinem Café zieht es seither mehr als 1400 Jugendliche jedes Jahr an - Tendenz steigend. Denn längst ist das Café nicht mehr das einzige Angebot, von welchem junge Menschen vor und nach dem Coming-out aus Köln und Umgebung profitieren. Die Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit, die Präventionsarbeit im Bereich sexueller Gesundheit sowie zahlreiche Medien- und Kulturprojekte gehören seit einigen Jahren ganz selbstverständlich dazu. Wir sind viel mehr als ein Jugendzentrum, sagt Jürgen Piger deshalb. Dazu gehört insbesondere, dass das anyway in Zukunft ein noch differenzierteres, attraktiveres und moderneres Freizeit-, Kultur-, Bildungs-, Beratungs- und Informationsangebot für queere Jugendliche aus Köln und Umgebung bieten will. Piger möchte das anyway dazu fester und feiner in den verschiedenen Gruppen der Community verwurzeln.