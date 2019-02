× Erweitern FOTO: Nico Januszewski Bingo

Valentinstag und nix zu tun? Kein Problem! Im Exile gibt es endlich wieder Bitchy Bingo mit Ripley Myers und Pam Pengco. Neben zahlreichen Specials erwartet alle Bingomäuse natürlich Schnapsaoke und BitchyQuestions. Was das genau bedeutet, sollte Mensch am besten vor Ort herausfinden. Und noch was: Fasten ist keine Option!

14.2., „Liebe geht durch den Magen“ - Bitchy Bingo Special, Exile, Schaafenstr. 61a, Köln, 20 Uhr