Kölner im Mr. Gay Finale

Der 21jährige Maurice Schmitz ist im Finale der letzten sieben für den aktuellen „Mr. Gay Germany“ Contest. Der Azubi des Versicherungs- und Finanzwesen aus Köln setzte sich bislang bereits gegen ca. 200 weitere Bewerber durch. Dazu waren Challenges zur Geschichte der Community, sportliche Herausforderungen und eine eigene Kampagne notwendig. Als dessen Themengebiet hat sich Maurice das Adoptionsrecht ausgesucht.

Unter dem Titel #rainbowadoption setzt er sich für die Akzeptanz von Rainbow-Familien und einen Abbau der Hürden für homosexuelle Männer ein. Motiviert hat ihn dabei sein eigener Wunsch, später einmal Kinder groß ziehen zu können. Er selbst bezeichnet sich als „Familienmensch“, auch wenn er gerade solo ist. Zur Teilnahme am Contest haben den erst kürzlich geouteten Maurice ehemalige Gewinner animiert. Wer ihn bei seinem Ziel unterstützen will, kann dies beim Onlinevoting auf Facebook in der Gruppe „Mr.GayGermany“ tun und ihm für das Finale am 14. Dezember die Daumen drücken.