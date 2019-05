Highlights im Sommer

1. Juni le bloc

Wenn Kioskbier auf Haute Couture trifft und hochgekrempelte Röhrenjeans mit Bundfaltenhosen Hand in Hand gehen. Wenn die Füße in Sneaker und Sandalen zu den Beats der Straßen wippen und die Boutiquen die Herzen der Modeverrückten und Trendsetter höher schlagen lassen, dann verwandelt sich das Belgische Viertel wieder in le bloc!

6. Juni Cologne Fetish Pride

Immer am Pfingstwochenende veranstaltet Rheinfetisch e.V. sein großes Fetischtreffen "Cologne Fetish Pride". Einer der Höhepunkte ist neben den vielen Partys in den Kölner die Wahl des Mr. Fetish Nordrhein-Westfalen während einer Bootsfahrt auf dem Rhein.

7. Juli CSD

Höhepunkt des CSD ist die Parade am Sonntag, zu der wieder 170 Wagen erwartet werden. Auf dem Heumarkt reichen sich am Samstag und Sonntag auf der Bühne Stars und Sternchen aus Pop, Show und Comedy die Hand und sorgen für eine ausgelassene Stimmung. Der Samstagabend endet hier traditionell mit der feierlichen und besinnlichen Aktion „Kerzenlichter gegen das Vergessen”.

13. Juli Kölner Lichter

Das Herz von Köln mit seinem imposanten Dombauwerk bildet die einzigartige Kulisse für eines der größten musiksynchronen Höhenfeuerwerke Europas. Längst über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, zählen die Kölner Lichter inzwischen zu den TOP-Events des Jahres mit mehreren Hunderttausend Besuchern.