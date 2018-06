× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain CD-Player

Der einzig gute Terror, ist Genderterror! Wer gern zum Terrorrist werden will, muss heute ins Autonome Zentrum Mülheim zur zweiten Ausgabe der Genderterror-Party in 2018 kommen. Für unglaublich bescheidene 2 Euro Einlassgebühr gibt es hier Alternative, Indie, Wave, 80er und Elektro zu hören und zu betanzen. Gute Dinge können manchmal so günstig sein! *nj

23.6., Genderterror, Autonomes Zentrum Mülheim, Auerstr. 51, Mülheim an der Ruhr, 22 Uhr