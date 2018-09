× Erweitern Fotowettbewerb „Wir sind Familie!“

Mit dem Fotowettbewerb „Wir sind Familie!“ laden das Familienministerium und die Neue Rhein/Neue Ruhr-Zeitung alle Familien im Land ein, ihr schönstes Familienbild einzusenden. Ziel ist es, die ganze Vielfalt von gelebter Familie in Nordrhein-Westfalen darzustellen.

Familie, das ist das traditionelle Modell, das können alleinerziehende Mütter oder Väter sein, Regenbogen- und Patchwork-Familien oder verschiedene Generationen. „Familien, in denen Liebe, Geborgenheit und Werte vermittelt werden, sind die beste Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Wir unterstützen sie in ihrer Vielfalt. Und wir freuen uns, diese gelebte Vielfalt mit einer Ausstellung der schönsten Fotos auf dem NRW-Tag in Essen präsentieren zu können“, sagte Familienminister Joachim Stamp.

www.mkffi.nrw/foto-aktion