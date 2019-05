FAST LOVE - Über Darkrooms, Cruising und Saunen

Fast love

Sie werden begehrt, beneidet, gefürchtet, angehimmelt und verteufelt. Die schwulen Saunen, Darkrooms und Cruising-Orte. Doch was wird an diesen Orten eigentlich gesucht – und was wird gefunden? Geht es „nur“ um schnellen Sex, reizt die Anonymität und Dunkelheit, oder entsteht nicht auch schwule Gemeinschaft? Im Austausch mit anderen schwulen, bisexuellen und queeren Männern wird heute über Lust, Frust, Licht- und Schattenseiten der (halb)öffentlichen Sexualität gesprochen.

25.5., Fast Love, Station2B, Köln, Pipinstraße 2b, 14 Uhr