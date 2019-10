× Erweitern Foto: Oliver Erdmann Eurogames

Wenn in gut einem Jahr in der NRW-Landeshauptstadt die queeren Europameisterschaften stattfinden, werden mehr als 4.000 sportbegeisterte Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle aus ganz Europa erwartet. Damit die EuroGames Düsseldorf vom 5. bis 9. August 2020 ein Mega-Fest der Vielfalt werden, läuft schon jetzt der Countdown für alle Beteiligten.

Noch liegt einiges an Arbeit vor dem ehrenamtlichen Team um Silke Krämer und Götz Fellrath, die gemeinsam den EuroGames 2020 vorstehen. Schließlich sollen in über 30 Sportarten die internationalen Sportler zum Wettkampf antreten. Wer sich weniger für Sport interessiert, kann sich auf ein Großes Kultur- und Rahmenprogramm mit Ausstellungen und Kleinkunst, einer Pride-Week zu Diversity-Themen und dem zeitgleich zu den EuroGames stattfindenden CSD freuen.

Am 5. August 2020 werden die 18. EuroGames mit einer grossen Zeremonie und internationalem Bühnenprogramm auf dem Burgplatz in der Altstadt eröffnet. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel wird als Schirmherr dabei sein., der sich schon jetzt auf das queere Sportevent freut: „Mit der Ausrichtung des sportlichen Großereignisses bekennt sich Düsseldorf zu den Werten der Vielfalt und Toleranz. Düsseldorf wird sich mit den EuroGames 2020 als weltoffene, sympathische Stadt mit Herz und Gefühl präsentieren.“

Die Landeshauptstadt fördert die EuroGames 2020 finanziell, ebenso wie das Land Nordrhein-Westfalen. Das Düsseldorfer Sportamt war von Anfang an organisatorisch mit im Boot. Zudem stellt die Stadt ihre Sportstätten kostenlos zur Verfügung. Beste Voraussetzungen also für die Spiele im kommenden Jahr. Einen Rekord haben die Düsseldorfer EuroGames bereits jetzt aufgestellt: Seit dem Registrierungsstart im April 2019 haben sich schon über 550 Sportler angemeldet. So viele wie noch nie nach knapp 100 Tagen. Und schon jetzt zeichnet sich ein weltweites Interesse ab; unter den Anmeldungen sind derzeit 35 Nationen vertreten, darunter Brasilien, USA, Mexiko, Kanada, Japan, Australien und die Philippinen.

eurogames2020.de