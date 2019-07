Eurogames

In einem Jahr startet in Düsseldorf mit den Eurogames 2020 das größte LGBT-Sportevent des Kontinents. Mit Unterstützung der Stadt und vieler Sportvereine wurden mehr als 25 Sportarten zusammengebracht, die mehr als 4.000 Teilnehmer anziehen wird der Düsseldorfer Pride zum EuroGames-Termin umziehen. Außerdem soll das "zakk" - ein bekanntes Kulturzentrum in Düsseldorf - als EuroGames-Haus teilnehmen und eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen anbieten. Um wieder mehr Teilnehmer aus Osteuropa anzuziehen, sollen die Kosten niedrig gehalten werden. Das Budget basiert daher auf den gleichen Anmeldegebühren wie in den Jahren 2015 und 2016.