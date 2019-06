Die schärfsten Schenkel von Köln

Stattgarde Colonia Stattgarde Colonia

Nach dem Karneval ist vor dem Karneval: Daher ist das reine Männer-Tanzkorps der StattGarde jetzt schon auf Nachwuchssuche für die kommende Session. Seit nunmehr 16 Jahren werden die schmucken Jungs jedes Jahr von zigtausenden Jecken in Köln und im rheinischen Umland als die „schärfsten Schenkel Kölns“ auf unzähligen Karnevalssitzungen und Kostümbällen begeistert gefeiert Doch auch wenn es bei den Tänzern scheinbar „so einfach“ aussieht - am Anfang steht immer der Schweiß, Muskelkater und vor allem der Ehrgeiz, um mit Schnelligkeit, Akrobatik und Ausstrahlung etwas Besonderes zu schaffen. Der Lohn ist der tosende Applaus, wenn sich das Publikum immer wieder von den Stühlen reißen lässt und jedem Tänzer frenetisch zujubelt. Wer dabei sein will meldet sich unter tanztrainer@stattgarde.de