CSD Düsseldorf

In diesem Jahr findet der Düsseldorfer Christopher Street Day vom 01. bis 03. Juni statt. Da Homo-, Bi- und Transphobie am Arbeitsplatz immer noch Realität ist, haben sich die Organisatoren für das Motto „Die Welt gehört uns allen" entschieden. Wie in den Jahren zuvor ist der Beginn am Samstag um 14.00 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße. Von dort geht es über die Kö, den Schadowplatz und der Heinrich-Heine-Allee durch die Altstadt. Das Finale wird am Johannes-Rau-Platz an der Rheinpromenade stattfinden. Das Straßenfest findet von Freitag bis Sonntag ebenfalls auf dem Johannes-Rau-Platz statt. Direkt am Rhein und der Promenade gelegen bietet sich den Besuchern jede Menge Freizeit- und Urlaubsfeeling.