Chemsex-Beratung

Bereits 2013 kamen die ersten Männer zu uns in die Aidshilfe Köln, um sich zu ihrem Substanzkonsum, oft in Verbindung mit Sex, beraten zu lassen. Seit 2017 gibt es eine dreijährige Projektförderung durch das Land NRW.

Die Beratung will einen Rahmen schaffen, offen über Konsum, Sexualität, HIV und STIs sowie andere Themen zu sprechen. Die Ratsuchenden haben die Möglichkeit, sich einmalig oder regelmäßig Informationen zu holen oder Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen. Dabei sollen die Klienten vorurteilsfrei unterstützt werden. Jeder, der Informationen zu Substanzen und Safer Use sucht, ist er hier genauso gut aufgehoben. Außerdem werden Wege zu einer stationären Therapie aufgezeigt, um abstinent von Substanzen zu leben. Dabei entscheidet jeder selbst, ob und was er verändern möchten, in welchem Tempo und mit welcher Unterstützung das passieren soll. Da beim Thema ‚Chemsex‘ – wie der Name schon sagt – Sexualität so eine große Rolle spielt, erhält dieses Thema genügend Raum in der Beratung.