Beethovens Bunte ist der Bonner Beitrag zum CSD. Am 3. August folgt der krönende Abschluss des Programms mit dem Sommerfest auf dem Münsterplatz. Nach der Oder an die Freude startet ein vielfältiges Programm zwischen, Travestie, Varieté, Comedy und Musik. Wer danach noch weiter will: Die Aftershowparty im Carpe Noctem startet um 21:30 Uhr.

3.8., Beethovens Bunte - Sommerfest, Münsterplatz, Bonn, 13 Uhr