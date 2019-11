× Erweitern bearpride

Vom 20. bis 25. November feiert die Bärenszene in Köln ihren 35. Geburtstag. Höhepunkt des Bear Pride ist die Wahl des Mr. Bear Germany 2020 am Freitag in der Essigfabrik. Musikalisch umrahmt von DJ Andy RX und DJ Simone Bellentani aus Italien.