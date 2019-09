7Hills – Interview mit Ali Taşdemir

× Erweitern Ali Taşdemir

Was ist 7Hills?

7hills ist eine türkische Party für die LGBT Community. Freunde der Community und aufgeschlossene Menschen, die unsere Community unterstützen wollen, sind aber stets willkommen.

Wie lange gibt es die Party schon?

Die Partyreihe hat im Oktober 2017 gestartet. Bereits nach kurzer Zeit hat sich 7hills als regelmäßige Veranstaltung im Kölner Partykalender etabliert. Ich freue mich, dass die Community mit jeder Veranstaltung größer wird.

Ist 7Hills eine Oriental Party?

Nein. Was das Format "Oriental Party" typischerweise kennzeichnet, ist eine traditionelle Mischung etwa aus arabischer, griechischer, persischer, balkan und mitunter auch türkischer Musik. 7hills steht nicht für eine traditionelle Mischung orientalischer Musik, sondern für moderne Popmusik.

Welche Musik spielt ihr genau?

Es laufen schwerpunktmäßig aktuelle Hits und Partyklassiker aus Turkish Pop. Dem Line Up sind internationale Elemente aus den Genres RnB, House, Dancehall und aktuelle Charts beigemischt.

Warum heißt die Party 7 Hügel?

Der Name “7hills” ist eine Assoziation zu Istanbul - das historische Stadtzentrum wurde auf sieben Hügeln gegründet. Deswegen verwende ich auch den Untertitel “The sound of Istanbul”.

Was verstehst du darunter?

Weil sich die Musik bei 7hills am Vorbild bekannter Istanbuler Szeneclubs orientiert. Ich war selber über Jahre in der Istanbuler Szene Partygänger und weiß sehr gut, was dort angesagt ist und welche Bandbreite türkische Popmusik hat. Diese Eindrücke waren auch gleichzeitig meine Inspiration für die Party.

Richtet sich die Party nur an Türken?

Nein. Meine Gäste sind international. Das Musikprogramm ist so gestaltet, dass es für ein internationales Publikum leicht zugänglich und tanzbar ist.

Kann jeder kommen, wie er will?

Grundsätzlich ja. Aber eine Nachtclub gerechte Garderobe und ein gepflegtes Erscheinungsbild setze ich schon voraus und sehe es als Zeichen des Respekts gegenüber anderen Gästen. Jogginghosen, abgelaufene Schuhe, Badeshorts oder Arbeitskleidung gehören aus meiner Sicht nicht dazu.