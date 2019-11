Scheen ist`s!

Schee Köln

Schee existiert seit 2014 in Köln auf der Maastrichter Str. 36 und eröffnete zwei Jahre später auch einen Laden in Berlin. Im Mittelpunkt stehen Drucke von Künstlern aus aller Welt. Daneben gibt es auch werden auch viele kleine und große Dinge, die eine Wohnung verschönern. Dazu zählen beispielsweise Kissen oder Decken für das Sofa sowie Vasen, Kerzenständer, Regale, Lampen oder Schalen. Ein besonderes Thema sind Papierprodukte von Postkarten über bedruckte Blöcke und anderen Papeterieprodukten. Alles lässt sich natürlich wunderbar in die eigene Wohnung integrieren oder auch als kreatives Geschenk verpacken. Im Internet verkaufen die Brüder nicht, weil sie Online-Shopping „doof“ finden. Vorbildlich!