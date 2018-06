Mode-Event le bloc

× 1 von 2 Erweitern Foto: Adrian Ballosch le bloc × 2 von 2 Erweitern Foto: Adrian Ballosch le bloc Prev Next

Am 9. Juni findet das Mode- und Designevent le bloc zum zehnten Mal im Belgischen Viertel statt. Le bloc steht für die Liebe zu Mode und Design, Spaß an Kreativität und Shopping, Toleranz und Offenheit. Über 60 Kölner Shops, Labels und Designer zeigen die neusten Trends und Lieblingsteile der Saison. Rund um den Brüsseler Platz verwandeln sich Showrooms, Schaufenster und Hinterhöfe in Pop-up-Stores, Konzertbühnen und Ausstellungsräume. Begleitet wird das Event durch Live-Musik und ein kulinarisches Angebot der Cafés und Bars. Den Höhepunkt des Events bildet auch in diesem Jahr wieder die Modenschau in der Kirche St. Michael am Brüsseler Platz, wo lokale Designer und Labels ihre neuesten Kreationen präsentieren. Ein weiteres Highlight ist der Designmarkt "Der Supermarkt" im Parkhaus an der Maastrichter Straße. Hier zeigen junge Aussteller ihre DIY-Kollektionen in Sachen Klamotten, Accessoires, Kunst und Design.

Samstag, 09.06.2018, ab 12h im Belgischen Viertel Köln