Pflege für den Mann

Die Attraktivität des Mannes durch ein gepflegtes Äußeres zu erhalten oder zu optimieren hat sich das Herrenkosmetikstudio MISTER ATTRACTIVE am Hansaring zur Aufgabe gemacht. Experten wissen um die Hautspezifika und Problembereiche und berücksichtigen die Besonderheiten des Mannes jeden Alters. Mit abgestimmten Behandlungen und hochwirksamen Pflegeserien für Gesicht, Brust und Rücken, Hände und Füße werden Alters- und Ermüdungserscheinungen begegnet.

Die ausgewählten Pflegeleistungen und Wellnessangebote erfolgen in entspannter Atmosphäre und ansprechendem Ambiente. MISTER ATTRACTIVE möchte Kosmetik von „Mann zu Mann“ in die Breite tragen und Männer sensibilisieren, ihre Haut wahrzunehmen und mit geeigneter Pflege vor Alltagsbelastungen zu schützen. Auf ein „Attraktivitäts-geheimnis“ angesprochen - erklärte uns Inhaber Marc-Olaf Ziller „Lebensfreude ist ein zentraler Schlüssel! Sie bringt Körper und Seele zum Strahlen und wirkt anziehend - wenn diese auch noch in einem gesunden Verhältnis zu Selbstwert und Achtsamkeit steht- ist es formidable!“

www.mrattractive.net