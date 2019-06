Haushaltswaren mit männlichem Touch

× Erweitern Granit

Granit wurde 1996 an einem Küchentisch in Stockholm von Anett Jorméus und Susanne Liljenberg gegründet. Ihre Geschäftsidee bestand darin, ein Lifestyle-Konzept zu entwickeln, das den Alltag erleichtert. Clevere und funktionale Produkte für das gesamte Zuhause in natürlichen Farben und Materialien, die von der Natur inspiriert sind.

Zu den Produkten gehören viele funktionale Objekte für den Haushalt z. B. Schalen und Karaffen aus wüstenfarbenen Stein oder Teller und Platten aus Keramik in dunklen Erdtönen. Für das Bad finden sich Seifenschalen oder Zahnbürstenbecher in Granitästhetik. Viele Objekte finden sich auch für Garten und Balkon wie die Kollektion verschieden großer Blumenkübel aus Beton. Auch Holz ist ein viel verwendetes Material, das in der Formgebung und den Mustern Inspirationen anderer Kulturkreise aufnimmt.

www.granit.com

Köln, Ehrenstr. 70