Die italienische Marke Giorgetti feiert 2019 ihr 120-jähriges Bestehen. In Köln befindet sich der einzige Flagshipstore Deutschlands, wo man die ausgefeilten Lösungen des Premiumherstellers vor Ort betrachten kann. Gian Franco Casu berät fachkundig zur umfangreichen Kollektion zu der nicht nur Küchen und Wohnzimmer, sondern auch Outdoor-Möbel gehören. Die Zusammenarbeit mit den Italienern ermöglicht der Firma Malzkorn auch Business-Lösungen für Büros und Hotels. Ein in diesem Jahr erschienenes Objekt ist das Sideboard von Carlo Colombo. Er besteht aus Nussbaumholz und einer eleganten Platte, die auch in verschiedenen Marmor- oder Lederarten erhältlich ist. Mit diesem Projekt beweist Giorgetti einmal mehr die ganze Kompetenz seiner Meister bei der Interpretation von Dekorationen durch die raffinierte Kunst der Tischlerei.

Giorgetti Flagshipstore, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, Köln