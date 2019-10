E-Mobilität 🚗 DS3 Crossback

├Ś Erweitern DS3

Die Stadt ist in seinen Genen verankert: Als urbaner SUV verf├╝gt der DS 3 CROSSBACK trotz seiner kompakten Abmessungen ├╝ber ein au├čergew├Âhnliches Platzangebot. F├╝r h├Âchsten Komfort wurde das Fahrzeug mit zahlreichen praktischen und funktionalen Stauf├Ąchern, einer umklappbaren R├╝cksitzbank und einem 350-Liter-Kofferraum ausgestattet.

Der rein elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE so konzipiert, dass er den gleichen Komfort bietet wie der Benziner und der Diesel ÔÇô ohne Abstriche bei Platzangebot und Kofferraumvolumen. Der Innenraum ist so konzipiert, dass jede Information und jedes Bedienelement in unmittelbarer Reichweite ist. Dabei haben die Ingenieure besonderen Wert auf eine herausragende Schall- und Vibrationsd├Ąmmung gelegt.

Der DS 3 CROSSBACK sorgt ├╝berall f├╝r einen beeindruckenden Auftritt dank seines avantgardistischen Stils voll intelligenter Details wie den versenkbaren T├╝rgriffen oder der spektakul├Ąren Lichtsignatur.