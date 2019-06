Auffällig unauffällig

× Erweitern Greenwich Man Time

Schon seit 2011 hat sich „Greenwich Man Time“ einen Namen für ausgesuchte Labels des Mainstreams gemacht. Mit Labels wie Suit, Stoffbruch, Greenbelt oder Toms bringt das Geschäft auf der Engelbertstraße Abwechslung in die eher feminine Boutiqueszene. Der aus der Ukraine stammende Inhaber Evgenij beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den modischen Trends im In- und Ausland. In seinem Store zelebriert er einen lässig, sportlichen Stil, den er einem breiten Publikum bei seiner ersten Teilnahme an le bloc nahe bringen will. Insbesondere organic cotton bzw. fair gehandelte Stoffe sind für ihn ein Thema der Zukunft, über das er sich mit seiner Kundschaft am Samstag im Rahmen des Fashionfestivals im Belgischen Viertel bis 22.00 Uhr austauscht.

Greenwich Man Time, Engelbertstraße 12