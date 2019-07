× Erweitern xtreme! 2019

Seit dem Jahr 2010 ruft die Xtreme! am Freitag des CSD Wochenendes mehr als 2000 Fetisch Fans aus ganz Europe in die Essigfabrik, um gemeinsam in das CSD Wochenende zu starten. Auch bei der 10. Ausgabe wird in gewohnt aufwändiger Weise die Essigfabrik in den Cruising Hot Spot am CSD Freitag verwandelt. Eine hochwertig gestaltete Bühne, eine Licht- und Lasershow und die größte Play-Area (Indoor und Outdoor) werden in einem mehrtägigen Aufbau in der Industrielocation installiert. Nicht nur im Outdoor Bereich, sondern auch auf der Tanzfläche geht es traditionell jedes Jahr heiß her mit einem DJ Line-up der Extraklasse (Alejandro Alvarez, Jack Chang, Mister Mola, Mike Jayy). Der Dresscode ist Leather, Rubber, Skin, Army, Uniform oder Sportswear & Sneakers.Nach der Xtreme! öffnet die STATION 2B ihre Türen für alle Fetisch Fans, die weiter feiern und cruisen möchten. Die XTND ist die offizielle Afterhour der Xtreme! und bietet neben dem großzügigen Bar- und Clubbereich auf weiteren 200 qm eine Cruising Area. Themenbereiche wie die SportsWORLD, großzügige Kabinen mit Liegen und Slings, ein Labyrinth mit Glory-Holes, ein Darkroom und vieles mehr stehen bereit.

www.xtreme-cgn.de