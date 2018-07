Auch im Jahr 2018 präsentiert die Xtreme! ein DJ Line-Up der Extraklasse. Zwei riesige Playareas (In + Outdoor) können erkundet werden und auf der Tanzfläche der Haupthalle geht es traditionell ebenso heiß her. Dabei herrscht eine men only Einlassregelung die verbunden ist mit einem strikten Dresscode. Wer nach der Xtreme noch nicht genug hat, dem empfehlen wir die XTND!, die offizielle Afterhour der Xtreme!

6.7., Xtreme!, Essigfabrik, Siegburger Str. 110, Köln, 22 Uhr