SEXY PRIDE FESTIVAL

Vom 6.-09. Juli 2018 findet in Köln das PRIDE FESTIVAL COLOGNE 2018 statt und lockt an 4 Tagen über 20.000 Partypeople aus dem In- und Ausland in die Domstadt. Das größte Pride Party Festival Deutschlands hat sich innerhalb von nur 7 Jahren zum Magneten für Partypeople aus der ganzen Welt entwickelt. 30 Star DJ’s legen während des Cologne Pride in den besten Locations der Stadt auf und versorgen die Besucher von Freitag bis Montag auf verschiedenen Indoor- und Outdoor Events Tag und Nacht mit über 60 Stunden Musik.

Los geht’s am Freitag tagsüber mit einem Welcome Shot im MGW Store Cologne. Dort kann man nicht nur Tickets und Festivalpässe kaufen, sondern sich mit Allem eindecken, was das Partypeople-Herz begehrt. Direkt im Anschluss geht’s ab zur Tanzbühne auf dem Günter Wand Platz (Gürzenich), wo um 18 Uhr das Grand Opening stattfindet. Höhepunkt an Tag 1 des Festivals ist dann die offizielle Opening Party „BLACK PARTY Zurich“- ein Partyfeuerwerk mit internationalen Top Star-DJs, heißen Gogos und bestem Circuit House im zentral gelegenen Gloria Theater.

Das absolute Highlight am Samstag ist die offizielle ColognePride Main Party „SEXY“, die traditionell im Bootshaus stattfindet. Auf dem 4.000 m2 großen Areal entsteht dort das SEXY PRIDE LAND mit 4 Dancefloors, diversen Indoor- und Outdoor-Areas und einem eigenen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Food-Ständen und Chill-Out-Areas. Weltstar-DJs wie DJ Aron, Micky Friedmann, DJ Suri und Sharon O’Love stehen an den Turntables und heizen den erwarteten 5.000 Gästen musikalisch ein.

Direkt vom SEXY PRIDE LAND geht die Partyreise weiter auf die legendären Afterhour GREENKOMM im Nachtflug. Shuttle Busse fahren die Gäste vom Bootshaus direkt zur Location. Im Mainfloor präsentiert dort World Star DJ Chris Bekker seine geilen Beats.

Der Sonntag bietet aber noch ein weiteres Highlight, denn von 12 - 18 Uhr steht ganz Köln im Zeichen der großen COLOGNE PRIDE PARADE. Mit ihrem Partner ABSOLUT nimmt die SEXY wieder mit einem eigenen Party-Truck am Umzug mit über 1 Million Besucher teil. Mit der NAUGHTYCONTROL wartet ein weiteres Partyhighlight auf alle Feierwütigen.