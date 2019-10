Karneval

Der Elfte im Elften steht vor der Tür und wo kann man besser Karneval feiern, als in der Schaafenstraße. Alle Kneipen werden wieder ab 11.00 Uhr morgens bis in den nächsten Tag den geilsten Karneval der Welt feiern. Natürlich kann man auch in der Altstadt, z.B. im Barcelon, feiern.