Zum vierten Mal 2018 startet die große schwul-lesbische Party mit einem fabelhaften Line-Up in gewohnt genialer Atmosphäre. Zum Feiertagsspecial spielen in der Halle die DJs Kris und rowDee poppiges. Technoider wird es auf dem zweiten Floor, mit den DJs Addicted und Felix Jackson. Host Lady Michel bringt dazu in ihrem Koffer einige Überraschungen mit - cool!

2.10., Schamlos, Zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 23 Uhr