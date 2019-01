× Erweitern Schamlos

Überraschung, auch 2019 wird wieder gefeiert! Nur wenige Tage nach Silvester wird es heute wieder Schamlos im zakk in Düsseldorf. Auf 2 Floor gibt es diesmal Pop von DJ Kris und U-GO-Boy sowie Tech House von Addicted und Felix Jackson. Auch in der Lametta-Bar wird es wieder RemmiDemmi Musik bis zum abwinken geben. So kann das neue Jahr losgehen!

5.1., Schamlos, zakk, Fichtestr. 40, Düsseldorf, 22 Uhr