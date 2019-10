× Erweitern FOTO: CC0/Public Domain Plattenspieler

Da muss man gratulieren: 5 Jahre gibt es die BEATZ&BOYZ nun schon. Das muss aber auch gefeiert werden und daher steigt die Party heute in der Konfetti Edition XXL im Heinz Gaul. Zur Stimmungsentfaltung bringen die DJs Berry E. und Brucklyn feinste Dance-, Electro- und Black-Tunes durch die Anlage, während AK SPOON in der Gaulbar zurück in die 90er und 2000er wirbelt.

4.10., BEATZ&BOYZ - Konfetti Edition XXL, Heinz Gaul, Vogelsangerstr. 197, Köln, 23 Uhr