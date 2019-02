Karneval 2019

× Erweitern Karneval

Und plötzlich ist es wieder soweit. Karneval steht ins Haus! Aber wo sollte angemessen gefeiert werden bzw. wie oft und wo darf eigentlich das Kostüm bei der Abendgestaltung nicht fehlen? Welche Sitzungen finden eigentlich statt und wo und wann?

Die KG Regenbogen hat neben „Tunte Lauf“ auch noch andere Eisen im Feuer. Wer schon am 2.2., feiern möchte ist hier richtig! Die Sitzungsparty im Stahlwerk in Düsseldorf steht unter dem Motto „Schrill durch die Antike“, man(n) darf sich also auf einiges gefasst machen. Der Mix aus Show, Tanz und Musik zieht jedes Jahr rund 1000 Karnevalsfreunde an, die dieses Mal ab 19 Uhr feiern dürfen. Aber Achtung: Ein buntes Bettlaken ist übrigens noch lange keine Toga! Am 9.2. um 17:33 Uhr beginnt das Boarding zur „Jeck op Deck“ der StattGarde Colonia Ahoj e.V. auf der MS RheinEnergie. Mit Boardkapelle, Shanty-Chor und Tanzkorps und zahlreichen Stars des Kölner Karnevals kocht die Stimmung hoch wie immer. Das Motto der diesjährigen Röschensitzung im Kulturbunker ist „Waschen & Legen“. Man hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht zum Karneval die ganze Community aufzuhübschen. Von Maniküre über Waxing und Bleaching bis Botox ist alles dabei. Aber Vorsicht: Auch in diesem Jahr wird der Gesellschaft und der Politik ordentlich der Kopf gewaschen! 9.2., 16.2., 22.2., 23.2., 1.3., 2.3., und 3.3. sind die Termine in diesem Jahr. Auch die Matrosenparty der StattGarde Colonia Ahoj e.V. hat Tradition. Sie findet wie gewohnt im Dorint Hotel an der Messe in Köln statt und startet am 2.3. um 19:11 Uhr. Hier tummeln sich jedes Jahr rund 1.000 sexy Matrosen, scharfe Seemannsbräute, heiße Kapitäne, leichte Hafenmädchen, raue Seebären, bezaubernde Meerjungfrauen, süße Seepferdchen und viele mehr. Diverse Live-Acts und der DJ heizen hier bis in den frühen Morgen ordentlich ein.

Und nach Karneval geht es gleich spannend weiter mit Dreams am Mittwoch. Erstmals am 13. März öffnet der Diamonds Club die Tore für eine wöchentliche Party mit Alaska Thunderfuck. Der amerikanische Drag Superstar wurde durch die weltweit beliebte Show RuPaul ́s Drag Race bekannt. Auf der Dreams performt sie ihre Songs und nimmt sich Zeit für Fotos und Autogramme mit den Fans. Für Queen Alaska Thunderfuck ist es der erste Besuch in der Domstadt, doch sie ist gleich in royaler und gut aussehender Gesellschaft, denn der Botschafter der deutschen LGBT+Community, Marcel Danner, der amtierende MR GAY GERMANY 2019 hat sich ebenso als Gast angekündigt wie Enrique Doleschy, MR GAY EUROPE 2018.

Ein neues Veranstalterteam erfüllt nun also buchstäblich „Träume“ und bringt mit neuem Konzept und regelmäßigen Top DJs aus verschiedenen Ländern den hart vermissten Mittwoch nach Köln zurück. Dabei setzt man im edlen Diamonds Club auf faire Preise. So zahlen Gäste bei Special Events 10 EUR im Vorverkauf bei EventJet oder 15 EUR an der Abendkasse. Außerdem gibt es für alle welcome shots und bis 24Uhr Kölsch und Sekt für 1 Euro.