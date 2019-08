× Erweitern Club Rich

Zieht einen Party in einen neue Location stellt sich immer die Frage: Besser oder irgendwie doch nicht so toll? Hier scheint die Antwort aber offensichtlich! Der Club Rich/Brabanter hat zwei Etagen, ist klimatisiert, hat eine Raucherzone und eine VIP-Area. Dazu ist er auch noch einfach schick. Die Vorzeichen sind also gut, die Part wird es sicher auch. Direkt ausprobieren!

24.8., Homoriental, Club Rich, Brabanter Str. 15, Köln, 23 Uhr