× Erweitern Gayoween

Halloween heißt jedes Jahr auch Gayoween und das ist auch gut so! Das Mottokultevent in der Domstadt bietet nicht nur bestes Tanzvergnügen, sondern auch jede Menge Specials: Crazy Walking Act, Visuals, Deko oder auch das professionelle Fotoshooting by TomPe. Auf zwei Floors gehen die DJs CK, Kary, Jon Doe und Olga O. zu werke. Durch Yvonne Negligee wird sogar in der Smoking Area bespielt. Happy Halloween!

31.10., Gayoween, Wall 7, Gladbacher Wall, Köln, 22 Uhr