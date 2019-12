Flowers and bees

Heute wird es multisexuell in Essen! Auf der „Flowers and Bees“ gibt es in vier Areas tanzbarste Musik sowie liebevolle Deko, Süßigkeiten und diverse Überraschungen.

Wer also gern erotisch knisternd feiert, der ist hier genau richtig. Dress to impress: Mit Straßenkleidung wird das heute nix. Besser kommen Fetisch-Klamotten und Glamouröses an. Dann klappt es auch mit dem Einlass.

7.12., Flowers And Bees, Delta-Musik-Park, Frohnhauser Str. 75, Essen, 22 Uhr