Die Sommerpause im Technokeller ist endlich vorbei! Dazu stellt sich direkt der bekannte und beliebte Alejandro Alvarez hinter die Plattenteller und zeigt was er hat. Ihm zu Seite steht heute Sleeptwitch. In der Indiesico wirbelt die Superkombi von QueerMum (Alex Reitinger) und Trust-The.Girl. Natürlich gibt es Kivi Hank in der Poppbar oben drauf. Cool!

10.8., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr