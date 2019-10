× Erweitern Backstage

Die BACKSTAGE DiARiES kommen so langsam ins Teenager Alter, da bleiben Stimmungsschwankungen nicht aus - in diesem Fall zwischen geiler und noch geilerer Musik. Zum 12. Geburtstag geht es auf 3 Floors rund. Von Techno über Indie(rock) bis Pop ist natürlich alles dabei, was Spaß macht. Na dann, herzlichen Glückwunsch!

19.10., Backstage Diaries, Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, Köln, 23 Uhr