Pünktlich zum CSD-Wochenende geht eine neue Party an den Start, die tatsächlich JEDEN Sonntag das Wochenende bereichern wird! Mit der a.m. im Silq geht das Feierwochenende nun also bis in die Morgenstunden am Montag. Am ersten Sonntag sind Micky Markowitz und Dr. Love für die musikalische Abendbegleitung verantwortlich. Die Türen öffnen sich ab 21 Uhr. *nj

3.6., a.m., Silq, Mertensgasse 4, Düsseldorf, 21 Uhr